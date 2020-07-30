كوريا الجنوبية..تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية تراجعا في العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى أٌقل من 20 إصابة لأول مرة منذ 38 يوماوفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الخميس وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و269 إصابة، ومن بين الـ 18

إصابة الجديدة، كانت 11 إصابة وافدة من الخارج، و7 إصابات بعدوى محلية.



ومن بين الـ 11 إصابة الوافدة، تم اكتشاف 8 إصابات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ. وكانت الـ 3 إصابات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها إصابة واحدة في