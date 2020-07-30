اليابان مقتل شخص وإصابة 18 بانفجار في مطعم

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، أن انفجارا وقع داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 شخصا على الأقل بجروح وفقا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وقالت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم، إن المطعم كان يخضع لإصلاحات. وأصدرت المجموعة بيانا تعتذر فيه للضحايا. وقالت إنها تتعاون مع Advertisements السلطات لتحديد سبب الانفجار. السلطات لتحديد سبب الانفجار. وعرضت وسائل الإعلام لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان. وقال بعض مستخدمي موقع "تويتر" في المنطقة إنهم سمعوا دويا صاخبا وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.

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