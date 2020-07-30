كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيتنام تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الخميس، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة منذ عودة التفشي في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في مدينة دانانج، بينما رصدت إصابة واحدة في العاصمة هانوي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء العدوى، إلى 459، مع عدم وجود وفيات".

وقد عادت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية تم تحويلها خصيصًا ومجهزة بأجهزة تهوية وأطباء حكوميين من غينيا الاستوائية إلى العاصمة هانوي، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 140 عاملاً فيتناميًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

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وقال فام نجوك ثاتش، مدير المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية خارج هانوي مباشرة لوكالة "رويترز": "نحن جاهزون".

وأضاف: "تم تخصيص مائة جهاز تهوية وأدوية ومعدات أخرى للاختبار والعلاج بالإضافة إلى 500 غرفة للركاب."

