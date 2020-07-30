تلاشي آمال رونالدو بلقب هداف الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ابتعد كريستيانو رونالدو عن آماله في إنهاء الموسم الكروي على صدارة قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بعد فشله في هز الشباك خلال خسارة البطل يوفنتوس 2-صفر أمام مستضيفه كالياري.
ويملك المهاجم البرتغالي البالغ عمره 35 عاما 31 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق أربعة أهداف عن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو قبل أن يستضيف يوفنتوس فريق روما صاحب المركز الخامس في الجولة الأخيرة.
وفاجأ كالياري، صاحب المركز 13 في الترتيب، يوفنتوس المتوج باللقب يوم الأحد الماضي بهدف التقدم بعد ثماني دقائق من البداية عندما تعامل المهاجم لوكا جايانو (20 عاما) بسرعة مع تمريرة فيدريكو ماتيللو العرضية داخل المنطقة ليحرز أول أهدافه مع الفريق.
وساءت الوضع ليوفنتوس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل جيوفاني سيميوني تسديدة قوية بقدمه اليمنى من عند حدود منطقة الجزاء تجاوزت الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لتستقر في الزاوية البعيدة ليعزز تقدم كالياري.
وألغى الحكم هدفا في الشوط الأول لرونالدو بداعي التسلل لكن سنحت له عدة فرص بفضل هيمنة يوفنتوس لكنه أخفق في هز الشباك نظرا لتألق دفاع كالياري.
وعندما نجح لاعبو يوفنتوس في التسديد على المرمى كان أليسيو كرانيو حارس كالياري حاضرا بقوة ليحافظ على فوز فريقه.
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