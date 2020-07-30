الصحة الإسرائيلية: 2104 إصابات جديدة بكورونا و4 بلدات عربية بدائرة الخطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 2104 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، فيما واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع لتصل إلى 328 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس.

ومنذ ساعات منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، سجلت 69 إصابة جديدة، فيما تواصل وزارة الصحة وصناديق المرضى إجراء فحوصات اكتشاف كورونا، حيث أجرت، أمس الأربعاء، 26195 فحصا، وبلغ معدل الإصابة والعدوى 8.1%.

وأفادت الوزارة أن حصيلة الإصابات النشطة بلغت 35062 إصابة، غالبيتها وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية بالحجر الصحي المنزل أو الفندقي، علما أنه سجلت 67734 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

ويرقد في مستشفيات البلاد نحو 800 شخص في أقسام كورونا بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، إذ لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة لتصل إلى 331 إصابة، فيما تم ربط 99 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغت حصيلة الوفيات 491 وفاة، بتسجيل 5 وفيات أمس الأربعاء.

ووفقا لتقرير صدر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للمواجهة كورونا" الذي يعتمد على معطيات وزارة الصحة فإن التجمعات السكنية الموبوءة ومراكز الخطر هي: بني براك، وإلعاد، وقلنسوة، وموديعين عيليت، وعين ماهل، والطيبة، وبيت شيمش، وبيتار عيليت، وكفر مندا والقدس.

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في غضون ذلك، ورغم الارتفاع في الإصابات، نشرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إجراء جديدا يفوض بموجبه الممرضات إصدار إجازة مرضية لمرضى كورونا.

ووفقا للتوجيهات التي أرسلت إلى صناديق المرضى، سيتم السماح للممرضات ومنحهن صلاحيات إصدار إجازة مرضية للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس.

أما بما يتعلق بتعريفات التعافي تم الإبقاء عليها دون أي تغييرات، بالإضافة إلى ذلك، لم تتغير فترة الحجر الصحي للأشخاص المعرضين للفيروس لتبقى 14 يوما.

وبعد الإجراءات الجديدة من الأسبوع الماضي التي ألغت فعليا ضرورة اختبارات اكتشاف كورونا، تم تعريف آلاف المرضى بالفعل على أنهم يتعافون ويحق لهم الخروج من الحجر الصحي دون الحاجة إلى إجراء فحوصات كورونا.