مصرع مسن غرقا في بحر عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مسن، بلغ من العمر نحو 80 عاما، مصرعه غرقا في شاطئ "أرغمان" في مدينة عكا، صباح اليوم الخميس.
وأجرت طواقم طبية عمليات إنعاش للمسن، بعد أن انتشله عدد من المستجمين كانوا بالمكان، في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطر الطبيب لإقرار وفاته.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.
وفي سياق متصل، وللحد من حوادث الغرق، يتوجب الالتزام بالتعليمات للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، إذ أن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين. وتمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل. ويجب الاستماع إلى تعليمات المنقذ في شاطئ البحر أو بركة السباحة.
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