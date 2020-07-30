نيكوس ديندياس: نجاح عملية إيريني ضروري للسلام في ليبيا وفشلها مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي

الخميس 30 يوليه 2020

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن نجاح عملية إيريني ضروري للسلام في ليبيا وفشلها مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي.



وأضاف ديندياس أن أوروبا تدين سياسات تركيا التوسعية على حساب جيرانها وتحركاتها المزعزعة لأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

والأربعاء الماضي، دخلت البحرية اليونانية، حالة "التأهب"، بسبب الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية.

ونشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة "التأهب" بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.

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كما تم نشر الوحدات البحرية،في جنوب وجنوب شرق بحر إيجة"، دون المزيد من التفاصيل.

ومرارا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.

واحتجت الحكومة اليونانية على إعلان تركيا التنقيب في جزء من الجرف القاري اليوناني.

وفي بيان لها، دعت الخارجية اليونانية، تركيا إلى "وقف هذه النشاطات غير القانونية التي تنتهك الحقوق السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وأدى سلوك تركيا الاستفزازي في شرق المتوسط إلى توترات بالمنطقة، وزاد من تدهور العلاقة مع الأوروبيين.