عبدالهادي الحويج: ندعو للتهدئة.. وجاهزون للقتال إذا فرض علينا

الخميس 30 يوليه 2020

دعا وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، الأربعاء، إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، غير أنه في الوقت نفسه حذر من أن حكومته جاهزة لكافة الخيارات.



وقال الحويج في تصريحات تلفزيونية: "ندعو إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، لكننا جاهزون لكل الخيارات إذا فرض علينا القتال".

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وجدد الحويج تأكيده على أن حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا "غير دستورية وليس لها أي شرعية".

وتشهد الساحة الليبية حاليا تدخلات تركية بمباركة من حكومة السراج وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث في البلاد، لاسيما مع استمرار تدفق المرتزقة الذين يرسلهم رجب طيب أردوغان إضافة إلى تدريب مسلحين وتهريب أسلحة إلى طرابلس في مخالفة واضحة للقرارات الدولية.

وجاءت تصريحات الوزير الليبي متفقة مع المواقف العربية وعلى رأسها الجزائر والسعودية ومصر وتونس والإمارات والمغرب التي تؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي لنزع فتيل الأزمة في البلد العربي الهام بعيداً عن التدخلات الخارجية، يضمن سلامة ووحدة أراضيه وشعبه.