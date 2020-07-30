واشنطن تؤكد ضرورة انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

الخميس 30 يوليه 2020

أكدت واشنطن، الأربعاء، ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودعمها لسيادة الدولة.



جاء ذلك خلال زيارة للقائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس إلى بنغازي، للتشاور مع المسؤولين الليبيين لبحث نزع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني.

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ودعا جوشوا إلى اغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفي لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة الليبية، أكّد هاريس مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وأوضح بيان للسفارة أن "هذه الزيارة، التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو/حزيران ومدينة مصراتة في 27 يوليو/تموز، تؤكّد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي".