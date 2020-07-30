شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة باليمن والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي والتي طالت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري، أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون وقذائف الهاوزر في الوقت نفسه فتحت نيران معدلاتها الرشاشة. وأكد المصدر، أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات انتهت باخمادها. هذا وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرة حوثية مسيرة تحمل ذخائر سلاح قناصة في ذات المديرية، لتواصل الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية

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