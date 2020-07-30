شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بالفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران باليمن منازل المواطنين بمنطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية بان المليشيات اطلقت نيران اسلحتها على منازل المواطنين في قرى الجبلية مستخدمة قذائف الهاون عيار 82 ومعدلات البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل همجي. Advertisements وأوضحت المصادر أن الاستهداف الحوثي نشر حالة من الفزع والرعب في نفوس الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة

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