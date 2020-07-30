شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تسقط طائرة حوثية مسيرة محملة بذخيرة قناصة في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة محملة بذخيرة سلاح قناصة تابعة لمليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن وحدات اللواء الثاني تهامة رصدت طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بذخائر سلاح قناصة عيار 50 متجهه لعناصر المليشيات المحاصرة في مدينة الدريهمي. Advertisements وأكد المصدر أن افراد الكتبية الثانية باللواء الثاني تهامة وجهوا ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في الطائرة تكللت باسقاطها. يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط العديد من الطائرات الحوثية المسيرة خلال الفترة الماضية، في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي

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