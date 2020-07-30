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9 حالات إصابة جديدة بكورونا في فيتنام

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سجلت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الخميس رصد تسع حالات إصابة محلية بفيروس لها صلة بالتفشي الذي ظهر في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42 منذ أن عاود الفيروس الظهور مجددا في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الحالات التسع الجديدة، ثمانية أشخاص من دانانج وواحد من العاصمة هانوي. وامتدت الموجة الجديدة للفيروس إلى ست مدن وأقاليم فيتنامية خلال ستة أيام.

وجاء في البيان أن فيتنام سجلت إجمالا 459 حالة دون أي وفيات.

ويخضع ما يربو على 81 ألف شخص في فيتنام حاليا لحجر صحي ارتفاعا من 12 ألفا يوم الاثنين.

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