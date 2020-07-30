شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات إصابة جديدة بكورونا في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الحالات التسع الجديدة، ثمانية أشخاص من دانانج وواحد من العاصمة هانوي. وامتدت الموجة الجديدة للفيروس إلى ست مدن وأقاليم فيتنامية خلال ستة أيام.
وجاء في البيان أن فيتنام سجلت إجمالا 459 حالة دون أي وفيات.
ويخضع ما يربو على 81 ألف شخص في فيتنام حاليا لحجر صحي ارتفاعا من 12 ألفا يوم الاثنين.
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