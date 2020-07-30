شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 18 آخرين في انفجار باليابان والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية ورجال الاطفاء إنه يعتقد أن الانفجار، الذي وقع في مطعم نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة كورياما ، على بعد 200 كيلومتر شمال شرق طوكيو، نجم عن تسرب غاز.
وقد طلبت الشرطة من السكان المجاورين للمطعم بإخلاء منازلهم بسبب تسرب محتمل للغاز.
وأفادت كيودو بأنه تم نقل جميع المصابين للمستشفيات، مضيفة أن اثنين منهم حالتهما خطيرة.
وقالت كيودو إن المطعم كان يخضع لأعمال تجديد، وكان من المقرر أن يتم افتتاحه غدا الجمعة.
وأظهرت لقطات فيديو مصورة أن الانفجار كان قويا لدرجة أن بعض المباني المجاورة تضررت جزئيا وتحطمت نوافذها.
وقال مواطنون لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إنهم لم يسمعوا مثل صوت هذا الانفجار من قبل.
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