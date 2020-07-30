وائل كفوري معجب بعارضة أزياء عالمية... ما صحة هذه الأخبار؟

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شهد حساب "انستغرام" لعارضة الأزياء العالمية monika jakiova، إشارات إعجاب تحمل إسم الفنان اللبناني وائل كفوري.
وهذا ما أثار تساؤلات عدة حول ما اذا كان الفنان بنفسه يقوم بتسجيل الاعجابات لصور العارضة.
في المقابل نفت مصادر أخرى لموقع "الفن" أن تكون علامات الإعجاب صادرة عن حساب وائل الرسمي، وقالت إن ثمة صفحة وهمية تم تسجيلها بإسم وائل هي المسؤولة عن علامات الإعجاب، على صفحات الحسناوات هنا وهناك على مواقع التواصل الإجتماعي.
مع الاشارة الى ان العارضة تنشر بشكل مستمر صور لها مثيرة للجدل بالمايوه وبثياب البحر، ما أثار حيرة المتابعين حول صحة متابعة الفنان وائل كفوري لهذا النوع من الحسابات.
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