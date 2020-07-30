بالفيديو مواطنون يلجأون للسباحة في نهر دجلة هرباً من لهيب الصيف

الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وانعدام تجهيز طاقة الكهربائية .. دفع اهالي الكريعات للجوء لنهر دجلة.. وذلك للتخفيف من وطأة الحر ومعاناة الصيف اللاهب

ولا يمض اسبوع بمنطقة الكريعات وغيرها من المناطق المحاذية لدجلة الا ونسمع عن تسجيل حالات غرق.. ومع كل هذا مايزال العشرات من الشباب يلجأون للسباحة هربا من حر الصيف اللاهب .. مع مناشدات من قبل الاهالي بتخصيص اماكن ملائمة للسباحة لهم .



وتعتبر منطقة الكريعات من المناطق السياحية المهمة في بغداد لاشتهارها بالمطاعم والمقاهي على طول النهر.. الى انهاعانت الاهمال لسنوات طوال فمجمل الخدمات فيها شبه معدومة ما ادى الى اغلاق العديد من هذه الاماكن السياحية وتحولها الى اماكن مهجورة بسبب قله مرتاديها .