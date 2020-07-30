في جديد القضية بينهما، استطاعت الفنانة هيفا وهبي أن تربح الجولة الثانية في صراعها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق بعدما قضت المحكمة الثلاثاء الماضي، بعدم ثبوت دعوى الزواج التي أقامها الأخير ضدها. وكشفت هيفا تفاصيل جلسة النطق بالحكم، التي عقدت في محكمة الأسرة بالقاهرة في قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري مدير أعمالها السابق. وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28/7/2020 بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهوداً كبيراً لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم.. الحمد لله". في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، قبل أيام، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفا، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجدّدا هيفاء وهبي تنتصر على محمد وزيري... إليكم جديد القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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