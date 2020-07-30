ويرى عديدون ان تلك القرارات لم تكن منصفة بحق شريحة على حساب اخرى،، كون المنافذ الشمالية ماتزال مفتوحة على مصراعيها للتجار من اجل ادخال اي نوع من الاليات والمركبات ،،بينما طبق هذا القرار على المنافذ الاخرى المتبقية ومنها ام قصر.
ومع اتخاذ الحكومة اجراءت حازمة تسعى من خلالها لتقوية السيطرة الحكومية ومنع سطوة الجماعات المسلحة والحزبية على الموارد المالية المهمة في البلاد.. فان بعض تلك القرارات قد تكون بحاجة لدراسة مستفيضة تحدد بها حجم الخسائر التي ستلحق بالحكومة والتجار والعاملين بالقطاع الخاص--
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الحكومة توقف استيراد المركبات ودخولها عبر ميناء ام قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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