صحيفة: يكتمل الحج هذا العام بيسر وسلام وهو نتاج تخطيط قيادة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

الرياض - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، إلى صعيد عرفات الطاهر تتجه أنظار المسلمين اليوم تسبقهم قلوبهم، داعين مع الحجاج الخاشعين المتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، لكل ما فيه خير «أفضل الأيام»، كما وصفه خير الأنام، صلى الله عليه وسلم.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، أنه عند «جبل الرحمة»، يكتمل الحج هذا العام بيسر وسلام، نتاج تخطيط قيادة رشيدة حرصت على أولوية مزدوجة شعارها «عدم انقطاع شعيرة الحج، وتأمين سلامة الحجيج»، في ظل الظروف العالمية المتضررة من جائحة «كورونا المستجد».

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وأكدت أن الإجراءات التنظيمية السعودية غير المسبوقة هذا العام، نجحت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة لجهة المسارات المنظمة، والتباعد الآمن والصحي. فجاء طواف القدوم، وبعده تصعيد الحجيج إلى مشعر منى، بكفاءة عالية.. الركن الخامس من أركان الإسلام، لم تعطله الجائحة، وإنما تم على أكمل وجه.

وأضافت تقلص عدد الحجيج هذا العام، لكن القرار، حافظ على أرواح المسلمين من أي ضرر في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها :" حج مبرور وسعي مشكور.. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم، وغفر ذنبهم، وحفظ الأمة الإسلامية من كل الشرور