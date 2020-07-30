أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي 150 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء.



وأوضحت حصيلة الجامعة أنه تم تسجيل نحو 4ر4 مليون حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.

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ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة كل يوم، فضلا عن تسجيل أكثر من 1000 على مدار 24 ساعة.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في السيطرة على الإصابات والوفيات، إلا أنها تعرضت لانتشار جديد للفيروس منذ منتصف الشهر الماضي.

ويتركز الانتشار الأخير إلى حد كبير في الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية، الأمر الذي بدأ يعوق التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الوباء.