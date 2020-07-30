عمار النعيمي: مرونة عالية لمنظومات العمل في حكومة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة الإمارات قدمت تجارب نموذجية في تطوير منظومات عمل ذات مرونة عالية تتكامل مع منصات تقديم الخدمات الحكومية، مستفيدة بذلك من البنية التحتية الذكية والحلول الرقمية المبتكرة في تصميم برامج وتطبيقات متنوعة حققت قفزات نوعية ستشكل فارقاً في مستقبل الخدمات الحكومية.



جاء ذلك خلال اعتماد سموه المستهدف لمؤشر التحول في منصات تقديم الخدمات الحكومية في إمارة عجمان بنسبة 50% لعام 2021 والذي يقيس مقدار التحول في قنوات تقديم الخدمات من خلال احتساب عدد الخدمات التي تم تحويلها وتقديمها للمتعاملين عبر قنوات بديلة لمراكز الخدمة مثل مراكز الاتصال والقنوات الرقمية، كما ويساهم المؤشر في تحقيق هدف الإمارة المعني بتطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

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وقال سموه: «إن أحداث أزمة كورونا العالمية قدمت للحكومات فرصاً جديدة لإعادة التفكير بطريقة مختلف في أنماط العمل وآليات تقديم الخدمات من خلال منصات متنوعة ومتاحة تضمن استمرارية الأعمال والخدمات، وتكون أكثر قرباً من المتعاملين وأكثر توافقاً مع احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف الظروف والأوضاع».

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن مسيرة التطور في مجال تقديم الخدمات متواصلة ومستمرة وسنشهد في كل مرحلة ارتفاع في سقف التوقعات يصاحبه تحسينات نوعية في جودة ومستوى الخدمات المقدمة، وأن الحكومات الحديثة تستفيد دائماً من تجاربها وتجارب الآخرين لتقدم ممارسات رائدة هدفها إسعاد المجتمع وتحقيق رفاهيته».

ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي أن اعتماد المؤشر يعد خطوة مهمة لتعزيز المفاهيم الجديدة للخدمات الحكومية التي تتبنى منصات حديثة تعتمد على أساليب وطرق متنوعة.