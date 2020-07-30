الإمام الطيب: يوم عرفة من أفضل الأيام فأكثروا فيه من الدعاء والطاعات

أحمد أبوعقيل

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا؛ فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته.

وطالب الإمام الطيب باستغلال هذا اليوم قائلا:" فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".

وتابع :" اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".