العثور على “جثة مجهولة” يستنفر عناصر الدرك ضواحي مراكش!

استنفرت مصالح الدرك الملكي المركز الترابي تامنصورت عناصرها بعد العثور، أمس الأربعاء، على جثة شخص مرمية في جنبات طريق واد تانسيفت، ضواحي مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين عثروا على جثة شخص في الخمسينات من عمره جثة هامدة، مرمية في ظروف غامضة، وسط واد تانسيفت، وعليها آثار جروح على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد السادس في مراكش، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث الذي فتحته عناصر الدرك الملكي.