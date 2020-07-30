المصادقة على ميزانية مجلس دير حنا المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق المجلس المحلي في قرية دير حنا، مساء أمس الأربعاء، في جلسة غير عادية على الميزانية العامة للعام الجاري 2020.

وبلغت ميزانية المجلس 71 مليون و504 آلاف شيكل، بينما في العام الماضي 2019 بلغت مبلغ 67 مليون و358 ألف شيكل، أي بزيادة قدرها 4 ملايين و146 ألف شيكل.

تم تخصيص حصة كبيرة من الميزانية، حوالي 34 مليون شيكل، لقسم التربية والتعليم لما فيه من أهمية خاصة. ورصد ما يقارب 8 مليون شيكل لقسم الرفاه والشؤون الاجتماعية.

وشارك في الجلسة رئيس المجلس والأعضاء بالإضافةِ إلى كبار الموظفين في المجلس المحلي.

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وكان رئيس مجلس دير حنا المحلي، قاسم سالم، قد افتتح الجلسة وعرض الخطوط العريضة للميزانية المقترحة.ِ

وبعد نقاش من قبل الأعضاء صوّت لجانب الميزانية أغلبية الأعضاء الحضور.

وبعد المصادقة على الميزانية، شكر رئيس المجلس الأعضاء على "النقاش الموضوعي حول مقترح الميزانية، ووضع ثقتهم بالمجلس وإدارته، وعلى دورهم المسؤول في المصادقةِ على ميزانية هذا العام، والاصطفاف حول المصلحة العامة لكل البلد، والمضي قدما بمسيرة بناء الإنسان والعمران لبلدنا الحبيب".