شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة دبي حافلة بالفعاليات والعروض خلال العيد والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن أجندة عيد الأضحى تأتي ضمن مفاجآت صيف دبي 2020، وتقدم الكثير من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية الرائعة، إلى جانب عروض ترويجية وتخفيضات في العديد من الأسواق ومراكز التسوق، وباقات الإقامة في فنادق دبي الفاخرة، وأنشطة وفعاليات متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

وقال في تصريحات وفقا لـ«البيان» إن قائمة الفعاليات تشمل حفلات غنائية ومعارض فنية، وفعالية «مدهش» المشوقة للأطفال والعائلات، وأوضح أن العلامات التجارية العالمية ستقدم عروضاً ترويجية وخصومات كبيرة للمتسوقين، كما أكد أن سلامة المتسوقين تأتي على رأس الأولويات.

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