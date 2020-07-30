شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يستشري في ولاية فيكتوريا الأسترالية والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان ستعلن عن إصابة أكثر من 700 شخص بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بالإضافة إلى 13 حالة وفاة.

كانت السلطات في فيكتوريا قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التفشي الأحدث في الولاية ربما يكون قد بلغ ذروته. Advertisements وتواجه الولاية منذ بداية يوليو صعوبات لاحتواء كوفيد-19. وذكرت صحيفة هيرالد صن أن عدد الحالات اليومية سيسجل رقما قياسيا اليوم الخميس.

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