تدشين عيادة ميدانية لمتطوعي المرحلة 3 من لقاح "كوفيد 19" بالإمارات

الخميس 30 يوليه 2020

دشّنت شركتا «جي 42 للرعاية الصحية» وأبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عيادة ميدانية متخصصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لتسجيل وفحص واختبار المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشّط لفيروس (كوفيد 19)، والذي تم تطويره عبر شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، سادس أكبر مُصنّع للقاحات في العالم.



ومنذ انطلاقة برنامج «لأجل الإنسانية» في 16 يوليو 2020، قام آلاف من الأشخاص من كل إمارات الدولة بالتسجيل للمشاركة بالتجارب السريرية هذه. وسيكون للعيادة الميدانية الجديدة دور كبير في تسهيل إجراءات تسجيل المتطوعين وإجراء الفحوصات اللازمة المؤهلة ودعوتهم بعد أيام للقدوم وتلقي أول جرعة تجريبية من اللقاح غير النشّط.

وتدير شركة «جي 42» عمليات التجارب السريرية، من مقرها في أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التي تتولى فرقها كل العمليات على الأرض.

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وأوضح أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42»: شهدت الدعوة للتطوع والمشاركة في حملة «لأجل الإنسانية» استجابة واسعة من مختلف شرائح المجتمع. وقد تم بناء العيادة الميدانية الجديدة وفقاً لأعلى المعايير لضمان الاستجابة السريعة لأعداد المتطوعين الكبيرة. ونقوم حالياً بإجراء دراسة حول إمكانية افتتاح عيادات مماثلة في مناطق أخرى في الدولة بهدف تعزيز راحة جميع الراغبين بالتطوع في هذا الاختبار.

ويتولى فريق من الممرضين والإداريين وعدد من خبراء القطاع الصحي في شركة «صحّة» مسؤولية استقبال المتطوعين في العيادة الميدانية في «أدنيك»، وإدارة إجراءات التسجيل والاختبارات الطبية اللازمة وإدارة اللقاح التجريبي غير النشطّ. وستكون هذه العيادة متاحة يومياً من الساعة 08:00 صباحاً حتى 08:00 مساءً بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك ما عدا يوم الجمعة.

قالت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس مجلس صحة للأمراض المعدية ومكافحة العدوى: يمتلك «أدنيك» المساحة المناسبة والمرافق المثالية التي تساعدنا على تسجيل وإجراء الفحص الطبي لما يربو على 800 متطوع يومياً.