شكرا لقرائتكم خبر عن البيرو تتجاوز عتبة 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
وبات عدد الإصابات في البلاد 400 ألف و683 حالة بعد إحصاء 5678 إصابة جديدة في يوم واحد كما أوضحت الوزارة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ 12 يونيو الماضي.
ومنذ بدء انتشار الوباء توفي 18 ألفا و816 شخصا بالفيروس في البيرو بينهم 204 في الساعات ال24 الماضية وهو رقم يقترب من أعلى حصيلة سجلت في 11 يونيو حين أحصيت 206 وفيات جديدة.
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