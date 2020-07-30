شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 189 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وفاة.
وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءا من منتصف ليل الأحد.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصا.
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