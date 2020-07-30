الاتصالات تعلن احالة العشرات من المسؤولين عن تهريب الانترنت الى القضاء

اعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن نتائج عمليات "الصدمة، فيما اشارت الى احالة العشرات من المسؤولين عن تهريب الانترنت الى القضاء.

وقالت مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "الوزارة لم توقف الجولات الخاصة بعمليات الصدمة والتفتيش الميداني على المواقع غير القانونية الخاصة بتهريب سعات الانترنت".

واضاف ان "اهم النتائج المترتبة على عملية الصدمة التي اطلقتها الوزارة وبالتعاون مع الجهات الساندة، هي ايقاف عمل اكبر موقع لتهريب سعات الانترنت كان حينها في جبل مروار بقضاء خانقين ما اسهم بايقاف التهريب وتغطية المنطقة بخدمة انترنت منظمة وقانونية من الوزارة"، مشيرا الى ان "الوزارة ومن خلال مساندة جهازي الامن الوطني والمخابرات، احالت عشرات الاشخاص المسؤولين عن تهريب سعات الانترنت الى القضاء، اذ تعمل الاجهزة الامنية بعد احباط كل عملية تهريب عبر عمليات الصدمة منذ انطلاقها ولغاية الان، على القاء القبض على المتورطين بذلك، وكذلك قيام وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بالاجراءات الفنية للموقع المكتشف لايقاف عمليات التهريب من خلال خبراء متخصصين بهذا الجانب".