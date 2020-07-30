بيان من الرافدين بشأن رواتب التربية

اصدر مصرف الرافدين، الخميس، بيانا بشأن رواتب التربية في المحافظات. وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فروع المصرف باشرت باستئناف الدوام الرسمي لغرض استكمال صرف رواتب الموظفين". واضاف انه "تم صرف رواتب تربية البصرة و كركوك والأنبار وصلاح الدين والنجف"، مشيرا الى ان "العمل متواصل لإنجاز صرف كافة رواتب الموظفين قبل عيد الاضحى".

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