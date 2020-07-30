التعليم تنشر صورة طالب مصاب بكورونا يناقش بحث تخرج

نشرت وزارة التعليم، الخميس، صورة طالب مصاب بكورونا يناقش بحث تخرج عن أتمتة العمليات الكهروميكانيكية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الطالب فهد أحمد هادي المصاب بالوباء من قسم تقنيات القدرة الكهربائية في الكلية التقنية المسيب بجامعة الفرات الأوسط شارك بمشروع بحث تخرج عن تصنيع بورد مختبري يستخدم في مختبر مادة المسيطرات الرقمية عبر أتمتة العمليات الكهروميكانيكية".

واضافت ان "الطالب المعتمد على جهاز الأوكسجين نفذ خلال المناقشة الجانب الأكبر من الجزء العملي للمشروع الذي يهدف الى السيطرة على المحركات الكهربائية وتعليم الطلبة أساسيات عمل PLC في المختبرات".

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