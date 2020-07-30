الفتح: برحيل الناصري فقد العراق أحد أهم أركان حركة الوعي التي انطلقت في الخمسينيات

قدم تحالف الفتح، الخميس، تعازيه بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري، فيما اشار الى انه برحيله فقد العراق أحد أهم أركان حركة الوعي التي انطلقت في الخمسينيات.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بقلوب ملؤها الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل العلامة المجاهد اية الله الشيخ محمد باقر الناصري رضوان الله عليه، بعد عمر قضاه في الدعوة الى الله ونشر الفكر الإسلامي وإعداد أجيال من الشباب الرسالي الواعي".

واضاف ان "الشيخ الناصري (رضوان الله عليه) من رجالات العلم والعمل ومن أعلام الجهاد والمثابرة، لقد كان نبراساً شامخاً في النجف الأشرف، وفي مدينته موطن العلم والفكر والحضارة مدينة الناصرية فقد أخلص العمل في سبيل الله مع أبنائها مدافعاً عن عقيدته وما يؤمن به من أفكار دينية سديدة، فقد كان (رحمه الله) يحمل ثقافة كبيرة ووعياً نيّراً، والأمر الذي تأهل به للعمل على تربية أجيال واعية من أبناء هذه المدينة الثائرة التي مثل الشيخ الناصري فيها أحد أهم أقطاب مواجهة الدكتاتورية والتصدي للبعثيين".

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واضاف انه "أصبح علماً يقصد، وباباً يطرق للعراقيين في مهجرهم وفي مقاومتهم للطاغوت وزمرته ، فكان له في كل قضية موقف وفي كل حادثة رأي وبيان"، مشيرا الى انه "عندما منّ الله على العراقيين بخلاصهم من الدكتاتور وزبانيته حتى عاد إلى وطنه ليستقر في مدينته ، ويعود لممارسة دوره الإرشادي التوعوي ، مستهدفاً فيه الشباب أكثر من غيرهم ، وهو ماعرف به طيلة عمله في هذه المدينة المجاهدة".

واكد ان "حياة الرجال الكبار أمثال الشيخ الناصري نص أصيل في كتاب المعرفة، ورسالة سديدة في مشروع الثورة والإصلاح السياسي، وشطر كبير مِـن تاريخ هذا الشعب"، لافتا الى انه "برحيله فقد العراق والناصرية خاصة أحد أهم أركان حركة الوعي التي انطلقت في خمسينيات القرن الماضي وتواصلت بجهود العلماء والمفكرين والعاملين وببركة دماء الشهداء".

واكد التحالف انه "رحل في وقتٍ ما يزال العراق محتاجاً إليه، بل أحوج مايكون فيه لهذه المثابات الفكرية العملاقة"، مقدما "التعازي الى الأمة الإسلامية وإلى مراجع الدين العظام والحوزات العلمية والشعب العراقي عامة وأبناء ذي قار الحبيبة خاصة وإلى أسرته وذويه وطلابه ومريديه".