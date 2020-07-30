عمليات غرب نينوى تعلن اعتقال عائلة ارهابية تسللت الحدود مع سوريا

اعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الخميس، عن اعتقال عائلة ارهابية تسللت الحدود مع سوريا.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية رصد ومتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة ٧١ الفرقة ١٥ (قيادة عمليات غرب نينوى) ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من إلقاء القبض على عائلة إرهابية تسللت عبر الحدود مع سوريا دون دخول رب الأسرة الذي يتواجد حاليا في مخيم الهول بسوريا".

واضافت ان "رب الاسرة هو أحد الارهابيين هناك مع أشقائه الاربعة المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".