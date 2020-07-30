"داعش" يهاجم نقاطا أمنية للجيش العراقي بـ"ديالي"

شنت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، هجوما على نقاط أمنية للجيش العراقي في خانقين بمحافظة ديالي شرقي بغداد، بحسب سكاي نيوز عربية.



وأعلن العراق، الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وكذلك دول الجوار الأخرى لمواجهة فلول داعش.

ومساء الثلاثاء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل قائد اللواء 29 في الجيش العراقي العميد الركن أحمد اللامي، في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

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ويملك العراق حدودا شاسعة،؛ حيث يحده من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الشرق إيران.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى داعش الذي قُتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية نوعية أمريكية بسوريا العام الماضي، إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، تطلق بغداد عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.