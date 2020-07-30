حمدان بن زايد: خليفة ومحمد بن زايد يدعمان «بيئة أبوظبي» في حماية الطبيعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بالرعاية التي تحظى بها برامج وأنشطة الهيئة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري للهيئة، الأمر الذي مكنها من القيام بدورها في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.



ونوه بالجهود التي بذلتها هيئة البيئة - أبوظبي في التعامل مع التدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة «كوفيد19» وأثره على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي واستمرارها بالقيام بدورها بكل فعالية في ظل الظروف الصحية الإستثنائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه جتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب للهيئة وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية.

كما حضر الاجتماع أحمد مطر الظاهري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي والدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة.

ودعا الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى تكثيف البرامج والمبادرات والمشاريع التي تهتم بالقطاع البيئي داخل الدولة ومتابعة القرارات والتشريعات التي صدرت بهذا الشأن لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة من أجل مستقبل مستدام.

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وقال : «متفائلون بتحسن حالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة».

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن مهنة صيد السمك ورثناها عن الآباء والأجداد، لذا علينا المحافظة عليها ودعم استمراريتها، مثنياً في هذا الجانب على تعاون الصيادين وكل من ساهم في تنفيذ القرارات والإجراءات التي ساهمت في الحد من الصيد المفرط.

وعبر عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي خلال التقرير المقبل للهيئة المزيد من التحسن.

وشدد على أهمية مواصلة تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة الذي صدر في شهر مايو من العام الماضي بشأن حظر استخدام معدات الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي من أجل تعافي مصايد الأسماك، مشيداً بالنتائج المرضية والتحسن الكبير الذي سجلته الهيئة مؤخراً بحالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه الإمارة.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع الـتأثيرات الإيجابية والسلبية لجائحة «كوفيد19» على البيئة.

تصاميم

اعتمد الاجتماع تصاميم المشاريع المستقبلية للهيئة للأعوام 2021 - 2024 ومشاريعها ضمن مبادرة غداً 21 التي تتضمن إنشاء مخيم النجوم لمحمية المها وإنشاء مركز الزوار وممشى محمية متنزه القرم البحري الوطني وتطوير جزيرة الموائل للسياحة البيئية ومركز الزوار وممشى محمية الوثبة للأراضي الرطبة وتصميم المتحف البحري المفتوح بمحمية متنزه السعديات البحري الوطني.