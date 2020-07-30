الإمارات.. منارة الخير والإنسانية ونموذج عالمي في مساعدة دول العالم خلال الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

العالم كله يشهد بأن علم الإمارات، كان وما زال يرفرف عالياً في ميدان الخير والإغاثة، في أي بقعة حول العالم، حيث صنعت الدولة الفارق في نواتج العمل وطريقة الأداء، في تعاملها الإنساني مع جائحة «كورونا»، بعدما جسدت روح الإخاء والتعاون، بوقوفها بقوة مع دول العالم في أحلك الظروف، بدعم ملموس، وسخاء لا ينقطع، انطلاقاً من عقیدتھا وقناعتھا بأھمیة الشراكة الدولیة.



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منارة الخير الإماراتية، تخطت بإنسانيتها ومبادراتها، حدود الجغرافيا، لتحقق الريادة في المقاييس الدولية على مستوى الإنفاق الخيري والإغاثة الإنسانية، حيث تلقت إشادات قوية من منظمات دولية عدة، على رأسها منظمة الصحة العالمية، بعدما حققت السبق في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، من تقييد لحركة السفر.

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.