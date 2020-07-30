دولة الخير.. الإمارات في المقدمة بشهادة العالم خلال أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أثبتت أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة، قدرات وكفاءة دولة الإمارات في مواجهة أعتى التحديات، التي تعجز أمامها دول كبيرة ذات إمكانات علمية ومادية عالية وخبرات كثيرة متراكمة، وها هي الشهادات الدولية تتوالى يوماً بعد يوم، لتؤكد هذه الحقيقة، وتضع دولة الإمارات في مقدمة استبياناتها وتقديراتها في مكافحة وباء «كورونا»، وتؤكد هذه الشهادات أن في الإمارات قيادة على أعلى كفاءة، تقود الدولة دائماً في الطريق الصحيح للمواقع الأمامية، قيادة لا تعرف المستحيل ولا ترهبها المخاطر والتحديات مهما تصاعدت.



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هذه الشهادات وغيرها الكثير مع إشادات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات في مكافحة الوباء عالمياً، تؤكد مصداقية جهود دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وسعيها الدؤوب لتكون دائماً في المقدمة عالمياً، خاصة في وقت الأزمات الشداد والكوارث والأوبئة.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.