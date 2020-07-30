تعرف على خطة الدولة لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى

وضعت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من إعداد خطة تأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشال فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الخطة الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق العاصمة، والدفع بعناصر الشرطة النسائية بمناطق وسط البلد، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما تضمنت الخطة المرورية على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.