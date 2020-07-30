شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة البرلمان يطالب المواطنين بتكثيف الالتزام خلال العيد لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان الجميع مطالب بالالتزام خلال الأيام الحالية وخاصة في أيام عيد الاضحى المبارك، لمواجهة أي تجمعات تساعد على انتشار فيروس كورونا، لافتا أن الحكومة قدمت الكثير من الاجراءات لمواجهة الفيروس القاتل.

واضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح لليوم السابع، ان الفيروس ينحسر بشكل كبير وملحوظ وذلك نتيجة للاجراءات التي تمت في مواجههته ولكن لا يعني أن لا يواصل المواطنين الالتزام الكامل حتى يتم الانتهاء بشكل نهائي من هذا الفيروس القاتل.

وتابع ان ايام العيد على المواطنين تكثيف الاجراءات ، وعدم الاختلاط منعا للانتشار هذا الفيروس مجدد في البلاد، مؤكدا أن الحفاظ يحمي المواطنين من هذا الفيروس ويساعد بشكل كبير على مواجههته.