114 يوما في المشرحة..حكاية الغباري مع جثث ضحايا كورونا بعزل بلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمضي الأيام ويأتي يومًا يودع فيه مسئول مشرحة مستشفى بلطيم المركزي في كفر الشيخ، العمل في نفس المستشفى عندما جرى تحويله إلى عزل صحي، منذ جائحة فيروس كورونا، خاصة بعد فترة غياب دامت 114 يومًا بعيدًا عن أسرته، كان يقيم فيها في المستشفى عملا في المشرحة للتعامل مع جثث ضحايا فيروس كورونا.

"بقالي 114 يومًا عمل متواصل في مشرحة مستشفى بلطيم المركزي أي منذ تخصيص المستشفى عزلا صحيًا لأستقبال المصابين بفيروس كورونا بعيدًا عن أسرتي طوال تلك الفترة"، بهذه الكلمات تحدث إيهاب محمد الغباري، يقيم بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، ومسئول مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لـ"الخليج 365"، راصدًا فترة عمله طوال تلك المدة التي ذكرها.

حمل الغباري متعلقاته الشخصية، وذهب إلى جهة عمله في مشرحة مستشفى بلطيم، عندما جرى بدء العمل به عزلا صحيًا لعلاج مصابي فيروس كورونا، ضمن واحدًا من جنود البالطو الأبيض، من كافة مستشفيات المحافظة، واقتصر عمله كما هو بتغسيل وتكفين ضحايا فيروس كورونا.

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أكد أنه خلال تلك الفترة المذكورة، استطاع تجهيز وتكفين 165 جثة من ضحايا فيروس كورونا، وفق اشتراطات وإجراءت طبية ضمن بروتوكول وزارة الصحة بخصوص التعامل مع المتوفين بالفيروس، وعلى عدة مراحل كان يجري مسحات طبية للتأكد من انتقال العدوى له من عدمه، وكل مرة تظهر سلبية ولا يشعر بأي أعراض تتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن أكثر المواقف صعوبة وتأثيرًا عليه خلال عمله بتغسيل، وتكفين جثث ضحايا فيروس كورونا، عندما أجرى غسل وتكفين شابًا في العقد الثاني من العمر من مدينة دسوق، وطفلة عمرها 10 سنوات من برج البرلس، وسيدة حامل وضعت طفلا توفاه الله بعد مولده، ووفاة الأم نفسها المصابة بالفيروس بعدها، وأكثر المشاهد صعوبة عندما أستلم الزوج جثتي الزوجة والابن معًا.

لفت الغباري، إلى أن مستشفى العزل الصحي في بلطيم، عندما جرى تحويله إلى ذلك منذ جائحة فيروس كورونا، هناك جنودًا كانوا يعملون بإخلاص دون أن يشعر بهم أحد في مقدمتهم الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، والدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفى، والدكتورة هاجر كامل غطاس، بجانب العديد من الأطباء، وفرق التمريض، والفنيين.

في ختام حديثه لـ"الخليج 365"، قال إيهاب الغباري، مسئول مشرحة مستشفى بلطيم المركزي:"الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا اني رجعت لأولادي ولأسرتي بخير وفعلا بجد كل طاقم العمل في مستشفى بلطيم طوال فترة العزل الصحي كانوا على قدر المسئولية والمستشفى الآن بدأت تودع المرضى بعد تعافيهم وسوف تعود مرة أخرى لأستقبال الحالات العادية بعد عيد الأضحى".