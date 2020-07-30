صحة الغربية: رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال العيد وذلك من خلال الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

ووجه حميدة بمتابعة المجازر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين، كما أمر بتوفير كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.

وأشار إلى أهمية الرقابة على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين. وكلف إدارة المواطنة بالرش الدائم خلال أيام العيد لمكافحة البعوض.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية على مدار 24 ساعة والتواصل الدائم بغرف الأزمات بالمديرية.

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