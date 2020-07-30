حدث ليلاً: تحذير و5 مؤشرات مبشرة لـ كورونا هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عدنا لمستويات مايو.. تحذير و5 مؤشرات مبشرة لـ كورونا في مصر – تفاعلي

واصلت أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر تراجعها المستمر منذ 19 يونيو الماضي، وعادت اليوم لتستقر عند نفس مستويات النصف الثاني من شهر مايو الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرقام المبشرة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تزامنًا مع تغيير كسوة الكعبة.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي (فيديو)

شهدت منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار، حيث سقطت في الحرم المكى خلال مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بـ6 طلقات نارية.. ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل مصريين على يد سعودي

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة لمقتل عاملين مصريين في السعودية، لقي حتفهما بستة طلقات نارية على يد مواطن سعودي بسبب الخلاف على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه

تستمر محاولات العلماء لفهم فيروس كورونا ليتمكنوا من مواجهته، وفي دراسة أمريكية اكتشف العلماء نقطة ضعف للفيروس قد تساعد في القضاء عليه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قال حاتم قاضى مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية إن اليوم الأول من الحج تم بنجاح منقطع النظير وسط إجراءات احترازية

Advertisements

قال حاتم قاضى مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية إن اليوم الأول من الحج تم بنجاح منقطع النظير وسط إجراءات احترازية

للتفاصيل.. اضغط هنا

فوتشي: "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال في علاج كورونا

أكد أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص لعلاج الملاريا غير فعال في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ليبيا تتهم تركيا بمحاولة سرقة آثار صبراتة بمساعدة المليشيات الإرهابية

أكد مصدر أمني ليبي داخل مدينة صبراتة، الأربعاء، إن مجموعة من الضباط وخبراء الآثار الأتراك قاموا بعمليات استكشاف وحفر لعدد من الخنادق في منطقة الآثار بصبراتة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا يقتل 17 ألف عربي منذ فبراير الماضي .. و55% من الضحايا بدولتين

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 943 ألفًا و322 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و10 حالات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكويت تعلن عودة رحلات الطيران باستثناء 7 دول

فتحت دولة الكويت، خطوط الطيران مرة أخرى أمام المواطنين من وإلى البلاد اعتباراً من الأول من أغسطس.

للتفاصيل.. اضغط هنا