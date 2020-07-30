الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ) :

أعلنت الصين تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.

وأشارت السلطات الصحية الصينية إلى أن هناك 102 حالة انتقلت إليها العدوى محليا من بين الإصابات الجديدة.

ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 96 حالة إصابة في إقليم شينجيانج، الذي يشهد تزايدا في أعداد الإصابات ضمن أحدث موجة لتفشي الفيروس في هذا الشهر، على الرغم من التوقعات الرسمية بأن أعداد المصابين ستبدأ في التراجع.

وسجل إقليم لياونينج، بشمال شرقي البلاد، حيث تم تتبع مجموعة من الحالات الجديدة في مصنع لتجهيز المأكولات البحرية في مدينة داليان الساحلية، 5 حالات جديدة.

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وقد أدى هذا التفشي للفيروس إلى فرض إغلاق على مناطق من المدينة الساحلية وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وعلى الرغم من هذه التدابير، تم بالفعل الكشف عن حالات إصابة في تسع مدن مختلفة نتيجة تفشي الفيروس في مدينة داليان.

وأعلنت اللجنة الصحية الوطنية تسجيل حالة إصابة محلية جديدة في بكين. كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم يونان وشنغهاي وقوانجدونج.