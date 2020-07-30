مصرع شخص دهسا قرب عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص في الخمسينيات من عمره مصرعه فجر اليوم الخميس، جراء تعرضه إلى حادث دهس على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من بستان الجليل قضاء عكا.

وتلقت طواقم الإسعاف في ساعات الفجر الأولى بلاغا عن جريح على شارع رقم 4 نهاريا عكا بالقرب من مساره من مفرق بلدة بستان الجليل، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شخص جراء تعرضه لحادث دهس.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وترجح تحقيقات الشرطة بأن الشخص حاول عبور الشارع وخلال ذلك صدمته سيارة ما أدى إلى مصرعه على الفور.