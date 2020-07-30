حالة الطقس: الموجة الحارة تستمر بأول أيام عيد الأضحى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الخامس على التوالي، وتكون الأجواء، اليوم الخميس، حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة بوجه عام.

وفي يوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية معتدلة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية معتدلة.

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في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام نهارا في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.