روسيا تنفي مجددا تخطيطها إقامة قاعدة عسكرية بحرية بليبيا

جدد السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، نفي بلاده لوجود أي خطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لها في ليبيا.



وقال السفير الروسي، خلال لقاء له على قناة مصرية خاصة، إن موسكو لم تطلب من أي جهة أو هيئة في ليبيا لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، مؤكداً أنه لم يدر الحديث في أي وقت من الأوقات حول ذلك.

وأشار إلى أن روسيا تتعامل بشكل مقرب مع مصر فيما يخص حل الأزمة الليبية، قائلا: "الوضع هناك بدأ يتدهور منذ عام 2011".

وتابع: "حتى قبل عام 2011 كان هناك بادرات تشير إلى حدوث تصدعات، وذلك منذ التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية".

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وأكد تفهم موسكو جيدا لقلق القاهرة فيما يخص أمنها القومي، قائلا: "نعلم جيدا أن ليبيا يتواجد بها العديد من الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا على مصر والعديد من الدول بما فيها روسيا".

وتحتفظ روسيا بقاعدة عسكرية بحرية في طرطوس السورية.

والخميس 16 يوليو/حزيران، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يشارك بأي عمليات عسكرية في ليبيا.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، نفت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن صحة ما تردد، عن سعي موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا.