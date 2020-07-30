ترامب يعاقب الألمان بسحب قوات أمريكية: نحميكم وتدفعون للروس؟!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده تعتزم سحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات سنويًا مقابل الطاقة، ومن المفترض أننا نحمي ألمانيا من روسيا.. لماذا كل هذا؟".

وأضاف: "كما أن ألمانيا مقصرة للغاية في زيادة نفقاتها الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمقدرة بنحو 2% من إجمالي ناتجها المحلي.. ولذلك نحن بصدد نقل بعض القوات من ألمانيا".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 11900 من جنودها في ألمانيا، ليصبح بذلك عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا 24 ألفا.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه سيجرى إعادة حوالي 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، ونقل نحو 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى ضمن حلف الناتو، مع إجراء العديد من عمليات الانتشار الدورية إلى أوروبا.

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وأوضح إسبر أن الخطوة تتم "بطريقة تعزز حلف شمال الأطلسي وتعزز ردع روسيا وتطمئن الحلفاء وتحسن المرونة الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن القوات التي يتم نشرها بصورة دورية يمكن نشرها في بولندا وشمال شرق أوروبا بالقرب من منطقة البلطيق وفي جنوب شرق أوروبا في محيط البحر الأسود.

ولم يحدد إسبر جدولا زمنيا للانسحاب الجزئي للقوات، لكنه قال إنه سيحدث في أقرب وقت ممكن. قد تحدث بعض التغييرات في غضون أسابيع، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وكانت الحكومة الأمريكية تتحدث من قبل عن سحب نحو 10 آلاف جندي من إجمالي نحو 36 ألف جندي في ألمانيا.