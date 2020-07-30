تعرف على برنامج حفلات دار الأوبرا المصرية في شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن برنامجها الفني خلال شهر أغسطس ضمن الخطة الزمنية التدريجية لعودة الحياة إلى الأنشطة والفعاليات الإبداعية في مصر.

ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض المتنوعة التى تشمل ألوانا إبداعية متميزة وينطلق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ويقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية (النافورة – المكشوف – أوبرا الإسكندرية) طبقًا للإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة حفاظًا على السلامة العامة للجمهور والفنانين والعاملين

ويشمل البرنامج حفلات لعدد من النجوم والفرق الجادة إلى جانب فرق دار الأوبرا، وحفلات لـ: على الحجار، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، محمد الحلو بقيادة المايسترو سليم سحاب، نسمة محجوب، بلاك تيما، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي.

ومن فرق الأوبرا: عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية – نجوم أوبرا القاهرة – الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام احتفالا بالسنة الهجرية الجديدة – القومية العربية للموسيقى – الموسيقى العربية للتراث - فرسان الشرق للتراث "عرض ريا وسكينة" – أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي – وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين)، المنشد على الهلباوي، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، سعيد الأرتيست، كلثوميات، حفل العندليب الأسمر، وفرقة الحضرة إلى جانب 3 معارض تشكيلية للفنانين سالي الحريري ووليد شاهين بقاعة صلاح طاهر والدكتور محمد الديب بقاعة زياد بكير، إلى جانب استضافة العرضين المسرحيين الطوق والأسورة والسيرة الهلامية من إنتاج البيت الفني للمسرح.

يذكر أن عروض الأوبرا خلال شهر يوليو شهدت إقبالا جماهيريا حيث علقت مسارحها لافتة كامل العدد طبقًا للسعة الآمنة المسموح بها والتى تصل إلى 25% من الطاقة الاستيعابية الفعلية إلى جانب تطبيق كافة التدابير الاحترازية التي تم التعارف عليها والتزم بها الجميع.