ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة، اخفاها راكبين ايطالي ومصري فور وصولهما من روما لتهريبها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبد الحميد مأمورى الجمارك فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين، تبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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